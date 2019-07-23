Женщину обокрали, пока она собирала малину

У женщины украли все сбережения, пока она собирала малину. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Пенсионерка держала ключи от дома на старом холодильнике, который стоял во дворе

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62-летняя женщина из агрогородка Еремино Гомельского района стала жертвой воров. Ее обокрали, пока она собирала малину. Вернувшись в дом, женщина обнаружила пропажу сбережений. Украли 2600 рублей, 40 тысяч российских рублей и 10 долларов. Все деньги хранились в мебельной стенке в зале.

Милиция нашла воришек. Оказалось, деньги украли две женщины, которые раньше уже были судимы за подобные преступления, пишет gp.by. Ключ от дома пенсионерка хранила на старом холодильнике, который стоял во дворе, поэтому проникнуть внутрь для воровок не составило труда. Сейчас обе арестованы и находятся в СИЗО.