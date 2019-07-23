2019-07-23T17:38:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчанка ножом выгоняла из своей квартиры приятеля

Мужчина хотел выгородить подругу и сказал, что его ранили в грудь неизвестные люди
Алиса МИЕЛОФОН
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Минчанка ножом выгоняла друга из квартиры и ранила его в грудь.Минчанка ножом выгоняла друга из квартиры и ранила его в грудь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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52-летний минчанин попал в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Он объяснил медработникам, что на него напали неизвестные на улице.

-На самом деле мужчину ранила его 37-летняя знакомая. Накануне женщина пригласила его в гости. Они вместе выпили спиртное, а через некоторое время женщина попросила гостя уйти. Тот отказался покинуть квартиру. Между ними возникла ссора, и женщина два раза ударила его ножом в грудь, - рассказали в ОИОС ГУВД Мингорисполкома. – Мужчина решил скрыть правду, потому что является другом семьи.

Правоохранительным органам предстоит дать оценку ситуации. Действия женщины могут быть квалифицированы как умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.

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