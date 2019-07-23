Минчанка ножом выгоняла из своей квартиры приятеля
52-летний минчанин попал в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Он объяснил медработникам, что на него напали неизвестные на улице.
-На самом деле мужчину ранила его 37-летняя знакомая. Накануне женщина пригласила его в гости. Они вместе выпили спиртное, а через некоторое время женщина попросила гостя уйти. Тот отказался покинуть квартиру. Между ними возникла ссора, и женщина два раза ударила его ножом в грудь, - рассказали в ОИОС ГУВД Мингорисполкома. – Мужчина решил скрыть правду, потому что является другом семьи.
Правоохранительным органам предстоит дать оценку ситуации. Действия женщины могут быть квалифицированы как умышленное причинение тяжкого телесного повреждения.
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