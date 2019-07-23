Россельхознадзор отменил все запреты на белорусские яблоки

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» ранее сообщала о комиссии российского контрольного сельхозведомства, которая в период с 15 по 20 июля «проинспектировала» белорусские плодовые сады. И вот стал известен итог «ревизии».

– Рабочий визит в Беларусь сотрудников Россельхознадзора, состоявшийся на минувшей неделе, преследовал задачу оценить мощности производства белорусских предприятий, выращивающих яблоки. За неделю специалисты ознакомились с работой свыше 50 предприятий, нам стали известны садовые площади и информация о сортности и урожайности яблонь. Кроме того, получена достоверная информация о запланированном на 2019 год урожае, наличии фруктовых хранилищ и сроках хранения яблок, – уточнили в пресс-службе российского ведомства.

Удовлетворившись, полученными сведениями, Россельхознадзор решил возобновить поставку белорусских яблок на территорию России. С формулировкой «под гарантии компетентного ведомства».

– Веденные ранее ограничения отменяются со среды, 24 июля. Гарантом в качестве яблок белорусского происхождения выступает «Главная госинспекция по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси», – уточнили в Россельхознадзоре.

Также в ведомстве пояснили, что намерены еще раз обратиться в Европейскую экономическую комиссию, чтобы в законодательных актах ЕЭК появились механизмы, позволяющую отслеживать перемещение подкарантинной продукции по территории стран.