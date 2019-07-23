2019-07-23T18:42:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столбцовском районе вместе с домом сгорели пожилые супруги

Пожар мог произойти из-за неисправной электропроводки
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Следователи рассматривают несколько версий пожара. Фото: УСК по Минской области.Следователи рассматривают несколько версий пожара. Фото: УСК по Минской области.
Изменить размер текста:

Несчастье произошло на территории Столбцовского района во вторник, 23 июля, сообщают в пресс-службе управления Следственного комитета по Минской области.

Поздно ночью от односельчан поступил звонок о пожаре в деревне Перетоки. Горел жилой дом, в котором проживала пожилая супружеская пара.

– Тела пенсионеров, 82-летнего хозяина и его 83-летней супруги, были найдены в сгоревшем доме. По факту гибели сельчан сотрудники СК проводят проверку, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Криминалисты и следователи осмотрели пожарище, зафиксировали следовую картину и изъяли объекты для проверки. Назначен ряд экспертиз: пожарно-техническое, судебно-медицинское и другие исследования.

– На данный момент следственно-оперативной группой рассматриваются несколько причин произошедшей трагедии, среди которых также – неисправная электропроводка, – уточнили в УСК.

Проверочные мероприятия продолжаются.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Водитель украл у борисовского бизнесмена $8 тысяч и проиграл все в казино
«Отключала свет соседям и ждала с отверткой в подъезде»: в милиции рассказали, что творят пожилые минчане
В Дрогичинском районе сельчанка облила кипятком 4-летнюю дочку знакомой
В Дрогичине из-за мины эвакуировали 50 человек
На М1 под Барановичами гаишники остановили пьяного дальнобойщика
Россельхознадзор отменил все запреты на белорусские яблоки
Минчанка ножом выгоняла из своей квартиры приятеля
Начальника караула поймали на коррупции: он выписывал фиктивные штрафы и сам их оплачивал
Женщину обокрали, пока она собирала малину
Самогонщик закопал 750 литров алкогольного суррогата, объяснил, что все сварил для себя
В Бресте милиционер на вокзале отговорил женщину от суицида
Завершено расследование по делу об убийстве матери сыном в Новополоцке
В Гродненской области подозреваемый в убийстве скрывался от милиции в лесу
Мужчина попал под электричку в Пуховичском районе
В Бресте по упаковке семечек нашли подозреваемого в краже
Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей
В Трудовой кодекс Беларуси внесли изменения
В моду входит леопардовое экобелье с люрексом. Рассказываем, во что будут одеваться белоруски в 2021 году