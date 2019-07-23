В Столбцовском районе вместе с домом сгорели пожилые супруги

Следователи рассматривают несколько версий пожара. Фото: УСК по Минской области.

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Несчастье произошло на территории Столбцовского района во вторник, 23 июля, сообщают в пресс-службе управления Следственного комитета по Минской области.

Поздно ночью от односельчан поступил звонок о пожаре в деревне Перетоки. Горел жилой дом, в котором проживала пожилая супружеская пара.

– Тела пенсионеров, 82-летнего хозяина и его 83-летней супруги, были найдены в сгоревшем доме. По факту гибели сельчан сотрудники СК проводят проверку, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Криминалисты и следователи осмотрели пожарище, зафиксировали следовую картину и изъяли объекты для проверки. Назначен ряд экспертиз: пожарно-техническое, судебно-медицинское и другие исследования.

– На данный момент следственно-оперативной группой рассматриваются несколько причин произошедшей трагедии, среди которых также – неисправная электропроводка, – уточнили в УСК.

Проверочные мероприятия продолжаются.