На М1 под Барановичами гаишники остановили пьяного дальнобойщика

У водителя в выдыхаемом воздухе было 2 промилле

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Нарушителя правоохранители заметили на трассе в понедельник, 22 июля, сообщают в пресс-службе ГАИ УВД Брестского областного исполкома.

Госавтоинспекторы Барановичского РОВД в этот день несли дежурство на автомагистрали М1 направлением Минск – Брест. На 213 километре автодороги они обратили внимание на фуру, «лавивровавшую» из стороны в сторону.

– Внимание привлек грузовик DAF, виляющий по трассе. Возникло подозрение, что водитель может находится в нетрезвом состоянии, – уточнили правоохранители.

Оказывать сопротивление дальнобойщик не стал и подчинился требованию гаишников. За рулем фуры оказался жодинец, медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом водителем воздухе содержится 2 промилле алкоголя.

На данный момент проводится проверка. Мужчине предъявлено обвинение в административном нарушении. За вождение в пьяном состоянии ему грозит штраф.

Также в ГАИ рассказали, что в первый день недели на Брестчине было поймано 9 пьяных за рулем.