В Дрогичине из-за мины эвакуировали 50 человек

Мину во двор могли завезти вместе с песком. Фото: brestcity.com.

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ЧП в районном центре на Брестчине произошло во вторник, 23 июля, информируют в пресс-службе УВД облисполкома.

Утром около 10.00 часов в милицию поступил звонок от работников строительного предприятия. Сообщалось, что на одной из центральных улиц города во дворе 151 дома обнаружена опасная находка.

– Строители сообщили, что рядом с дворовой территорией проводились земляные работы и была найдена минометная мина 52-миллиметрового калибра. Предположительно найденный боеприпас - со времен ВОВ, – уточнили в пресс-службе.

О произошедшем были немедленно проинформированы службы экстренного реагирования. Опасную зону оцепили правоохранители, были выставлены милицейские посты, из домов эвакуировано 50 жильцов.

Разминировать опасную находку прибыли специалисты группы разминирования из брестской воинской части 5526.

– В итоге оказалось, что мина была уже без заряда и не представляла реальной опасности. Предположительно снаряд на территорию дома завезли вместе со строительным песком, – пояснили в УВД.