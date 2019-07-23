В Дрогичинском районе сельчанка облила кипятком 4-летнюю дочку знакомой

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В Госкомитете судэкспертиз по Брестской области рассказали belta.by о несчастном случае, который произошел на днях с малолетней девочкой.

Малышка с мамой гостила в агрогородке Радостово. Хозяйка дома в этот день занялась консервациями, она делала из кипятка маринады, заливала горячей водой огурцы. В этот момент на кухне и произошло ЧП.

– Женщина машинально делала закатки, на кухне находилась также и 4-летняя гостья. В какой-то момент сельчанка взяла в руки электрочайник полный кипятка, хотела отойти ним в сторону. Но чайник зацепился за подставку – от резкого движения натянулся провод и чайник опрокинулся. Кипяток вылился прямо на голову и тело девочки, – приводят журналисты информацию Татьяны Коток, официального представителя управления Госкомитета судэкспертиз по Брестской области.

Ребенка с ожогами лица и туловища госпитализировали. На данный момент с целью установления степени тяжести нанесенных телесных повреждений назначен ряд экспертиз.

– К сожалению, маленькие дети часто получают в домашних условиях термические ожоги горячими жидкостями. Обычно это термические травмы конечностей, лица и передней части туловища: ожоги первой, второй, иногда и третей степени, – пояснила представитель комитета.