«Отключала свет соседям и ждала с отверткой в подъезде»: в милиции рассказали, что творят пожилые минчане

Некоторым «преступникам» за 80 и за 90 лет!

Изменить размер текста: A A

В ГУВД Мингорисполкома рассказали агентству «Минск - Новости», что ряды дебоширов и воров в столице зачастую пополняют граждане преклонного возраста.

Так 80-летняя пенсионерка подкараулила в банке еще более древнюю старушку и, когда та забыла кошелек, присвоила его. Деньги забрала, а портмоне выбросила на улице, но попалась на видеокамеру. И когда пожилая женщина вернулась в тот же банк снова, ее задержали. Ущерб был небольшой – около 50 рублей, но воровке, хоть и пожилой, грозит реальный срок за кражу. Кроме того, бабушка была ранее судима за нанесение увечий.

– Другая «разбойница», известная милиционерам, живет в многоэтажке на улице Слободская. Она не выходит из дому, закупорила двери и окна ветошью, регулярно кричит и стучит палкой на балконе. И нередко сообщает в милицию, что соседи снизу якобы проводят сварочные работы прямо в доме. За дебоши на «трудную» старушку заявляют все жильцы дома. Но «война» продолжается, – рассказали правоохранители.

Пенсионерка дождалась, пока другая старушка забудет кошелек, и присвоила деньги. Фото: pixabay.com.

А вот выяснив, что злоумышленник, испортивший во дворе в Первомайском районе несколько автомобилей, это ветхая пенсионерка – в милиции крайне удивились.

– 80-летняя одинокая бабушка возомнила, что припаркованные авто мешают ей ходить, поэтому тайком выходила во двор и шкрябала по машинам ключом. Машин было испорчено немало, но доказать удалось только один эпизод. К слову, эксперты признали минчанку вменяемой. В Суде признали вину пенсионерки и на два года поставили на учет уголовной инспекции, – уточнили в ГУВД.

А в начале лета в милицию обратилась молодая девушка, которая сказала, что ей грозит физической расправой 97 летняя бабушка. Старушке помешало «Рено» молодой минчанки, и пенсионерка объявила ей «вендетту».

– Пожилая женщина постоянно оскорбляла и угрожала девушке, даже при свидетелях. Утихомирить ее никому не получалось. Возможно, на место грозную пенсионерку поставят штраф и административный протокол, – добавили в пресс-службе.

Старушка невзлюбила молодую девушку за то, что она паркует в ее дворе свою машину, и пообещала избить ее тростью. Фото: pixabay.com.

Завершает череду «пенсионного разбоя» в Минске история с 78-летней одинокой пенсионеркой. Женщина «орудует» по вечерам: с приходом темноты она выходит на площадку и обрубает свет соседям. А когда люди выходят в коридор – уже ждет их в подъезде с отверткой в руке. Но простыми перебранками старушка почти никогда не ограничивается, а бросается с головой в драку.

– Соседи долго не заявляли на старушку, жалея бабушку, но потом все-таки обратились к правоохранителям. Внушение, кажется, помогло и в проблемном доме уже неделю царит тишина, – резюмировали столичные милиционеры.

К слову, конфликты с пожилым поколением часто приводят и к уголовным делам. Так именно закончилась перебранка у 15-летнего внука с бабушкой, когда он сломал старушечий костыль.