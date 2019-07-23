2019-07-23T21:44:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Водитель украл у борисовского бизнесмена $8 тысяч и проиграл все в казино

Нашли преступника в Жодино
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Молодой человек проиграл всю сумму всего за два дня. Фото: pixabay.com.Молодой человек проиграл всю сумму всего за два дня. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Борисовском районе в апреле этого года, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома. В милицию обратился местный бизнесмен, который рассказал, что его личный водитель исчез с крупной суммой наличности.

– Предприниматель поручил 24-летнему водителю отвезти на служебном авто в Гомель 8 тысяч долларов. Парень работал в фирме больше года и директор решил, что работнику можно доверять. Однако до Гомеля авто не доехало, и бизнесмен забеспокоился, – рассказали в пресс-службе.

Сперва мужчина решил, что молодой человек не исчез по пути, а, возможно, попал в ДТП, поэтому лично проехал по маршруту из Борисова до месту назначения. На трассе о происшествиях никто не слышал, а водитель все так же не выходил на связь. А спустя пару дней нашлась машина: целехонькая, но без сотрудника и, само собой, без наличности. Тогда предприниматель пошел в милицию.

Воришку задержали на днях в Жодино, где он все это время скрывался, – уточнили правоохранители. – Молодой человек не удержался от соблазна завладеть крупной суммой наличности. Прихватив всю сумму он уехал из Борисова в Минск, но там всего за два дня спустил все деньги в казино.

Сейчас борисовчанин под стражей, его могут посадить на 7 лет.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Отключала свет соседям и ждала с отверткой в подъезде»: в милиции рассказали, что творят пожилые минчане
В Дрогичинском районе сельчанка облила кипятком 4-летнюю дочку знакомой
В Дрогичине из-за мины эвакуировали 50 человек
На М1 под Барановичами гаишники остановили пьяного дальнобойщика
В Столбцовском районе вместе с домом сгорели пожилые супруги
Россельхознадзор отменил все запреты на белорусские яблоки
Минчанка ножом выгоняла из своей квартиры приятеля
Начальника караула поймали на коррупции: он выписывал фиктивные штрафы и сам их оплачивал
Женщину обокрали, пока она собирала малину
Самогонщик закопал 750 литров алкогольного суррогата, объяснил, что все сварил для себя
В Бресте милиционер на вокзале отговорил женщину от суицида
Завершено расследование по делу об убийстве матери сыном в Новополоцке
В Гродненской области подозреваемый в убийстве скрывался от милиции в лесу
Мужчина попал под электричку в Пуховичском районе
В Бресте по упаковке семечек нашли подозреваемого в краже
Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей
В Трудовой кодекс Беларуси внесли изменения
В моду входит леопардовое экобелье с люрексом. Рассказываем, во что будут одеваться белоруски в 2021 году