Водитель украл у борисовского бизнесмена $8 тысяч и проиграл все в казино

Молодой человек проиграл всю сумму всего за два дня. Фото: pixabay.com.

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Инцидент произошел в Борисовском районе в апреле этого года, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома. В милицию обратился местный бизнесмен, который рассказал, что его личный водитель исчез с крупной суммой наличности.

– Предприниматель поручил 24-летнему водителю отвезти на служебном авто в Гомель 8 тысяч долларов. Парень работал в фирме больше года и директор решил, что работнику можно доверять. Однако до Гомеля авто не доехало, и бизнесмен забеспокоился, – рассказали в пресс-службе.

Сперва мужчина решил, что молодой человек не исчез по пути, а, возможно, попал в ДТП, поэтому лично проехал по маршруту из Борисова до месту назначения. На трассе о происшествиях никто не слышал, а водитель все так же не выходил на связь. А спустя пару дней нашлась машина: целехонькая, но без сотрудника и, само собой, без наличности. Тогда предприниматель пошел в милицию.

– Воришку задержали на днях в Жодино, где он все это время скрывался, – уточнили правоохранители. – Молодой человек не удержался от соблазна завладеть крупной суммой наличности. Прихватив всю сумму он уехал из Борисова в Минск, но там всего за два дня спустил все деньги в казино.

Сейчас борисовчанин под стражей, его могут посадить на 7 лет.