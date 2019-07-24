2019-07-24T09:24:20+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси с 1 августа повышается бюджет прожиточного минимума

Белорусы же гадают: стоит ли ждать и очередного скачка цен?
Сергей ДЕМИДОВ
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В Беларуси с 1 августа повышается бюджет прожиточного минимума.В Беларуси с 1 августа повышается бюджет прожиточного минимума.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Исключать повышение цен точно не стоит, но белорусы, как водится, надеются на лучшее.

Известно, что 1 августа в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума (БМП), сообщает pravo.by.

БПМ в среднем на душу населения по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 6 рублей - 230,91 против 224,02 рубля, которые действовали с 1 мая по 31 июля 2019 года.

Для трудоспособного населения новый БМП составит 257,05 рубля (ранее - 249,98), для пенсионеров - 176,75 рубля (ранее - 171,3), для студентов - 223,93 рубля (ранее - 216,97).

Кстати, «Комсомолка» спросила у прохожих минчан, как и на что они планируют жить на пенсии.

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