2019-07-24T09:31:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске легковушка насмерть сбила пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте

Трагедия произошла вечером
Сергей ДЕМИДОВ
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В Витебске легковушка насмерть сбила пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Фото: ГАИ Витебска.В Витебске легковушка насмерть сбила пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте. Фото: ГАИ Витебска.
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ЧП случилось в начале одиннадцатого вечера - водитель увидел женщину на дороге в самый последний момент. Так он рассказывал специалистам после наезда, поясняя, что не успел затормозить.

В итоге мужчина за рулем "Рено" сбил переходившую в неположенном месте 63-летнюю пенсионерку, женщина от полученных травм погибла на месте ДТП, сообщает ГАИ Витебска.

ГАИ в очередной раз предупреждает, что переходить дорогу надо в строго обозначенных для этого местах и только убедившись, что дорога свободна.

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