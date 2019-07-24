Восьмилетнюю девочку, которую мама била молотком по голове, перевели из реанимации. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Девочку доставили в больницу с травмой головы и сильным кровотечением

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Девочку прооперировали и из реанимации перевели в нейрохирургию. За ней продолжают наблюдать специалисты, и уже начали работу психотерапевты.

ЧП случилось утром 22 июля. Врачи сообщили в милицию, что к ним доставили девочку с серьезной травмой головы и сильным кровотечением, сообщает belta.by.

Стало известно, что 37-летняя мать несколько раз ударила дочь по голове молотком.

Теперь, когда угроза жизни ребенка миновала, в первую очередь важно разобраться в психическом и физическом состоянии как женщины, так и ее дочери.