2019-07-24T09:51:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Восьмилетнюю девочку, которую мама била молотком по голове, перевели из реанимации

Девочку доставили в больницу с травмой головы и сильным кровотечением
Сергей ДЕМИДОВ
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Восьмилетнюю девочку, которую мама била молотком по голове, перевели из реанимации.Восьмилетнюю девочку, которую мама била молотком по голове, перевели из реанимации.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Девочку прооперировали и из реанимации перевели в нейрохирургию. За ней продолжают наблюдать специалисты, и уже начали работу психотерапевты.

ЧП случилось утром 22 июля. Врачи сообщили в милицию, что к ним доставили девочку с серьезной травмой головы и сильным кровотечением, сообщает belta.by.

Стало известно, что 37-летняя мать несколько раз ударила дочь по голове молотком.

Теперь, когда угроза жизни ребенка миновала, в первую очередь важно разобраться в психическом и физическом состоянии как женщины, так и ее дочери.

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