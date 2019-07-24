Зеленский получил закрытую информацию по делу Шеремета и пообещал, что убийц найдут. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отчитался перед президентом Владимиром Зеленским о ходе расследования.

Следствие по-прежнему рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе, что Шеремета убили из-за профессиональной деятельности или по ошибке, сообщает kp.ua.

К закрытой информации по делу Шеремета получил доступ и президент Украины Владимир Зеленский.

- Я увидел очень много материалов. Хочу всех заверить, исходя из увиденного мной (речь идет о закрытой информации по делу Шеремета. - Ред.): не знаю, в какие сроки, но у нас с вами будет результат, - заверил Зеленский. - Людей, которые совершили убийство, найдут.

Напомним, автомобиль, в котором ехал известный журналист Павел Шеремет, взорвался в центре Киева 20 июля 2016 года. Известно, что авто принадлежало руководителю «Украинской правды» Алене Притуле. В тот же день в СБУ озвучили 4 возможных версии убийства, которое до сих пор не раскрыто.