КП Беларусь
В Слониме откопали труп пропавшего два года назад мужчины во дворе его убийцы
Почти два года назад 61-летний житель Слонима ушел и не вернулся
В Слониме откопали труп пропавшего два года назад мужчины во дворе его убийцы.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Тело пропавшего мужчины нашли через два года. Специалисты возбудили уголовное дело и даже задержали подозреваемого в его убийстве.
Погибший одно время проживал с семьей за границей, потом вернулся на родину и остановился в доме умерших родителей, сообщает sk.gov.by. Также известно, что он злоупотреблял алкоголем.
Вскоре появилась информация о возможном убийстве пропавшего. Заподозрили в преступлении его 58-летнего знакомого.
Подозреваемый признался в убийстве, рассказав, что случилось это 9 мая 2017 года в его доме. Мужчины выпили и поругались...
Тело убитого приятеля преступник закопал у себя во дворе.