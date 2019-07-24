В Слониме откопали труп пропавшего два года назад мужчины во дворе его убийцы. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Почти два года назад 61-летний житель Слонима ушел и не вернулся

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Тело пропавшего мужчины нашли через два года. Специалисты возбудили уголовное дело и даже задержали подозреваемого в его убийстве.

Погибший одно время проживал с семьей за границей, потом вернулся на родину и остановился в доме умерших родителей, сообщает sk.gov.by. Также известно, что он злоупотреблял алкоголем.

Вскоре появилась информация о возможном убийстве пропавшего. Заподозрили в преступлении его 58-летнего знакомого.

Подозреваемый признался в убийстве, рассказав, что случилось это 9 мая 2017 года в его доме. Мужчины выпили и поругались...

Тело убитого приятеля преступник закопал у себя во дворе.