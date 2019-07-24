2019-07-24T11:52:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Мининформ Беларуси ограничил доступ к 14 интернет-ресурсам

Доступ к сайтам ограничили за ненадлежащую рекламу
Сергей ДЕМИДОВ
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 14-ти интернет-ресурсам.Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 14-ти интернет-ресурсам.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Напомним, подобное ограничение уже встречалось в практике Мининформа. 10 апреля 2018 года Министерство информации принимало решение об ограничении доступа к 11 интернет-ресурсам, которые публиковали информацию про наркотики и незаконные микрозаймы.

На этот раз, как сообщает mininform.gov.by, решения об ограничении доступа к 14 интернет-ресурсам приняты за размещение ненадлежащей рекламы.

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