2019-07-24T12:50:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фото: в визовом центре Литвы в Минске рухнул потолок

На месте ЧП работают спасатели
Сергей ДЕМИДОВ
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В помещении визового центра Литвы рухнул потолок. Фото: 112.by.В помещении визового центра Литвы рухнул потолок. Фото: 112.by.
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В первой половине дня 24 июля в визовом центре Литвы в Минске произошло ЧП.

На шестом этаже здания по улице Бобруйской, 6 внезапно рухнул подвесной потолок.

Спасатели выехали на место событий и обнаружили, что обрушение конструкций подвесного потолка произошло на площади около 40 квадратных метров, сообщает mchs.gov.by.

Люди, которые в это время были в центре, сами покинули помещение, никто не пострадал.

Что послужило причиной ЧП, выясняют специалисты.

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