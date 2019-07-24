Фото: в визовом центре Литвы в Минске рухнул потолок

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В первой половине дня 24 июля в визовом центре Литвы в Минске произошло ЧП.

На шестом этаже здания по улице Бобруйской, 6 внезапно рухнул подвесной потолок.

Спасатели выехали на место событий и обнаружили, что обрушение конструкций подвесного потолка произошло на площади около 40 квадратных метров, сообщает mchs.gov.by.

Люди, которые в это время были в центре, сами покинули помещение, никто не пострадал.

Что послужило причиной ЧП, выясняют специалисты.