2019-07-24T14:11:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Фото: в центре Минска появился еще один Кремль

Игровую детскую площадку в виде московского Кремля теперь возвели в жилом квартале недалеко от торгового центра "Дана Молл"
Сергей ДЕМИДОВ
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В центре Минска появился еще один Кремль.В центре Минска появился еще один Кремль.
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Читатель «Комсомолки» прислал в редакцию фото, сделанное в центре Минска. На фото - детская игровая площадка в виде московского Кремля.

На башнях, как и полагается, куранты и пятиконечные красные звезды.

Как долго простоит конструкция в центре Минска, пока непонятно.

Судя по фото, дети уже вовсю исследуют внутренности конструкции - места побегать и полазить на новой площадке предостаточно.

Напомним, один московский двор уже есть в центре Минска. В нем можно наблюдать горки в виде Кремля, роспись под хохлому, барбарисы и горные сосны.

Смотреть на Кремль и хохлому осенью 2014 года ходили как на экскурсию.

Читатель «Комсомолки» прислал в редакцию фото, сделанное в центре Минска.

Читатель «Комсомолки» прислал в редакцию фото, сделанное в центре Минска.

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