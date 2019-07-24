КП Беларусь
Фото: в центре Минска появился еще один Кремль
Игровую детскую площадку в виде московского Кремля теперь возвели в жилом квартале недалеко от торгового центра "Дана Молл"
В центре Минска появился еще один Кремль.
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Читатель «Комсомолки» прислал в редакцию фото, сделанное в центре Минска. На фото - детская игровая площадка в виде московского Кремля.
На башнях, как и полагается, куранты и пятиконечные красные звезды.
Как долго простоит конструкция в центре Минска, пока непонятно.
Судя по фото, дети уже вовсю исследуют внутренности конструкции - места побегать и полазить на новой площадке предостаточно.
Напомним, один московский двор уже есть в центре Минска. В нем можно наблюдать горки в виде Кремля, роспись под хохлому, барбарисы и горные сосны.
Смотреть на Кремль и хохлому осенью 2014 года ходили как на экскурсию.
Читатель «Комсомолки» прислал в редакцию фото, сделанное в центре Минска.