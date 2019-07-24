Посмотрите, какой фонтан скоро откроют в Бресте!

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В Бресте к 1000-летию города откроют новый фонтан на улице Советской. Его построили на месте старого, который давно не работал и был скрыт за непрезентабельным забором, который никак не вписывался в общий вид современной пешеходной улицы.

Проект фонтана выглядел многообещающим, поэтому брестчане внимательно следили за ходом реконструкции. За пару дней до запуска караулить его стали даже ночью - и не зря! Поздно вечером происходит наладка фонтана и подсветки.

Таким фонтан должен стать по проекту. Похоже, его пришлось упростить - как минимум павильон сделали без зеленой крыши.

Фонтан торжественно откроют 26 июля в 21.00.

Городские власти обещали, что это будет необычный фонтан, которому нет аналогов в нашей стране. Предполагалось, что он станет танцующим: с помощью специального приложения любой сможет управлять фонтаном - за определенную плату устраивать музыкальное и световое шоу. Такой опцией могли бы воспользоваться желающие признаться в любви или поздравить кого-то. Получилось ли реализовать эту идею, пока не известно.