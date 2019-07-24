В Жлобинском районе на грани гибели оказались 400 коров

В Жлобинском районе чуть не погибли 400 коров. Фото: 112.by.

Воспламенившийся коровник чуть не сгорел вместе с буренками

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Чудом удалось избежать ЧП в Жлобинском районе.

На ферме в деревне Ректа загорелся коровник. В это время шла вечерняя дойка коров, сообщает mchs.gov.by.

Спасатели подоспели, когда огонь перекинулся на крышу здания. К этому времени рабочие фермы в срочном порядке вывели из горящего коровника всех буренок.

Ведется проверка.