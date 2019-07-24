2019-07-24T14:42:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Слонимом в ДТП пострадали четыре ребенка

Самым младшим детям - два и три года
Сергей ДЕМИДОВ
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Под Слонимом в ДТП пострадали четыре ребенка.Под Слонимом в ДТП пострадали четыре ребенка.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Утром 24 июля на трассе Слоним-Косово недалеко от деревни Деревянчицы произошло ДТП с участием двух легковых авто.

Водитель «Опеля» пошел на обгон грузовика, но не рассчитал время и силы и в итоге столкнулся с БМВ.

В результате столкновения пострадали четыре ребенка, младшим из которых два и три года, сообщает Телеграм официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Всех пострадавших доставили в больницу, водителю «Опеля» госпитализация не понадобилась.

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