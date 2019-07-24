КП Беларусь
В Беларуси отцам дадут двухнедельный отпуск после рождения ребенка
А женщины с детьми до трех лет теперь не могут отказаться от командировок
В Беларуси отцам дадут двухнедельный отпуск после рождения ребенка.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:
В Трудовом кодексе Беларуси произошли изменения.
Президент уже подписал соответствующий закон, которым в Трудовой кодекс эти изменения вносятся, сообщает mintrud.gov.by.
Нововведения закрепляют гарантии для отцов. Теперь по их желанию им предоставят отпуск до 14 календарных дней при рождении в семье ребенка.
А вот женщинам с детьми до трех лет придется поднапрячься. В Трудовом кодексе теперь снят запрет направлять их в служебные командировки.