В Беларуси отцам дадут двухнедельный отпуск после рождения ребенка

А женщины с детьми до трех лет теперь не могут отказаться от командировок

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В Трудовом кодексе Беларуси произошли изменения.

Президент уже подписал соответствующий закон, которым в Трудовой кодекс эти изменения вносятся, сообщает mintrud.gov.by.

Нововведения закрепляют гарантии для отцов. Теперь по их желанию им предоставят отпуск до 14 календарных дней при рождении в семье ребенка.

А вот женщинам с детьми до трех лет придется поднапрячься. В Трудовом кодексе теперь снят запрет направлять их в служебные командировки.