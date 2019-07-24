2019-07-24T17:22:20+03:00
Политика
КП Беларусь

В Беларуси отцам дадут двухнедельный отпуск после рождения ребенка

А женщины с детьми до трех лет теперь не могут отказаться от командировок
Сергей ДЕМИДОВ
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В Беларуси отцам дадут двухнедельный отпуск после рождения ребенка.В Беларуси отцам дадут двухнедельный отпуск после рождения ребенка.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Трудовом кодексе Беларуси произошли изменения.

Президент уже подписал соответствующий закон, которым в Трудовой кодекс эти изменения вносятся, сообщает mintrud.gov.by.

Нововведения закрепляют гарантии для отцов. Теперь по их желанию им предоставят отпуск до 14 календарных дней при рождении в семье ребенка.

А вот женщинам с детьми до трех лет придется поднапрячься. В Трудовом кодексе теперь снят запрет направлять их в служебные командировки.

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