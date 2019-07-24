Кому горячую воду будут отключать меньше чем на две недели?

Горячую воду чаще всего отключают, чтобы починить трубы до наступления холодов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства объяснили, что летние испытания теплосетей помогают избежать аварий в холода.

- Горячую воду чаще всего отключают, чтобы починить трубы до наступления холодов. Во время отопительного периода нельзя прерывать подачу горячей воды, - рассказывает Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан Минжилкомхоза. - Сейчас проходят испытания тепловых сетей, которые помогают обнаружить 90% неполадок. Как показывает опыт прошлых лет, такие проверки гарантируют, что длительных аварийных ситуаций не будет.

Нам обещают, что установка новых труб позволит сократить время испытаний.

- Работники ЖКХ заменяют старые трубы на современные. В зданиях, куда их провели, воду будут отключать на меньший срок, чем раньше, - продолжает Геннадий Акстилович. - Так, в Волковыске на ремонт уходит десять суток. В Новогрудке - семь, а в части Слонима - всего три. Уже заменили 70% поврежденных или старых труб. Заменить остальные ЖКХ успеет.

Планируется в 2019 году провести капитальный ремонт 3% жилищного фонда. Пока что отремонтирована только часть, но к началу холодов ремонт будет завершен, уверяет ЖКХ.

- Заменено 70% старых тепловых сетей, отремонтировано 60% старого кровельного покрытия на крышах домов, также привели в порядок 62% панельного покрытия зданий, где были повреждения, - рассказывает Геннадий Акстилович. - Более половины газовых труб проверено, заменено 84% морально устаревшего бытового газового оборудования. В основном это котлы для теплоснабжения квартир. Кроме того, мы расчищаем лесные просеки, где проходят линии электропередачи, чтобы при сильном ветре нигде не отключалось электричество.