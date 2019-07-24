В Березовском районе 6-летняя девочка выпила растворитель пока мама была в огороде. Фото: Ирина КОЗЛИК

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6-летняя девочка из Минска вместе с мамой приехала в гости в Березовский район.

Во дворе частного дома ребенок увидел бутылку и глотнул из нее, решив, что внутри вода, сообщает Телеграм СК.

Мама девочки в этот момент была в огороде. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи проводят проверку и предупреждают, что опасные вещества следует хранить в недоступном для детей месте.