2019-07-24T17:45:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Березовском районе 6-летняя девочка выпила растворитель

Следователи проводят проверку
Сергей ДЕМИДОВ
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В Березовском районе 6-летняя девочка выпила растворитель пока мама была в огороде.В Березовском районе 6-летняя девочка выпила растворитель пока мама была в огороде.Фото: Ирина КОЗЛИК
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6-летняя девочка из Минска вместе с мамой приехала в гости в Березовский район.

Во дворе частного дома ребенок увидел бутылку и глотнул из нее, решив, что внутри вода, сообщает Телеграм СК.

Мама девочки в этот момент была в огороде. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи проводят проверку и предупреждают, что опасные вещества следует хранить в недоступном для детей месте.

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