2019-07-24T18:27:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Не более $15 долларов за баррель»: в Транснефти определились с суммой компенсации для Беларуси

Похоже, что эпопея с «ядовитой» нефтью подходит к финалу
Надежда БУТОВИЧ
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Чтобы получить компенсацию, грузоотправители должны будут предоставить все документы об убытках.Чтобы получить компенсацию, грузоотправители должны будут предоставить все документы об убытках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что российская сторона выкачала из трубопровода «Дружба» всю некондиционную нефть. Это произошло на месяц быстрее, чем планировалось ранее.

Таким образом к середине дня 12 июля нефтепровод был уже полностью чистым и готовым к работе. Однако главный вопрос оставался: размеры и сроки компенсации потерь и убытков нанесенных белорусской стороне?

И вот стало известно, что руководством «Транснефти» утвержден максимальный размер компенсации за «ядовитую» нефть.

– В Совете директоров компании принято решение о максимально возможной сумме компенсации, которую получат грузоотправители за поступление в трубопровод «некондиции». Возмещаться убытки будут по «формуле»: 15 долларов за баррель грязной нефти, – передает информацию belta.by.

Также в компании пояснили, что уже утвержден порядок, по которому будут осуществляться выплаты, а, кроме того, что согласованная выплата (Прим.: 15 долларов за баррель) является предельной.

Для получения компенсаций грузоотправители должны будут документально подтвердить понесенные убытки.

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