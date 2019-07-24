2019-07-24T18:39:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Существуют демографические проблемы»: Лукашенко подписал закон об «отсрочках»

Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования
Евгения ПОПКО
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Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных СилЗакон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных СилФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства", сообщает интернет-портал президента.

Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста.

Отмечается, что число категорий граждан, которые не призываются на срочную военную службу или службу в резерве (в настоящее время это 76 категорий), является наибольшим на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья.

Также пресс-служба президента сообщает, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее.

Напомним, по новому закону, который еще не вступил в силу, отсрочку для получения образования будут предоставлять лишь один раз. Так, если после школы юноша поступил в вуз - ему дадут отсрочку. Но если он захочет пойти в магистратуру, придется сначала отслужить. Не дадут отсрочку и тем, кто отучился в колледже и хочет получить высшее образование.

Также закон ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности мужчин, которые уклонились от призыва.

- Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены, - сообщает пресс-служба президента.

Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

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