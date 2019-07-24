В Сморгонском районе мужчина 4 года продавал дворняг под видом овчарок
Гродненские правоохранители задержали заводчика собак по подозрению в мошенничестве, сообщают в пресс-службе областного УВД.
Сообщается, что 50-летний житель одной из деревень Сморгонского района, оформив документы на индивидуальное предпринимательство, разводил породистых собак и затем продавал щенков по всей Гродненщине. Но делал это совсем не добросовестно.
– В течение четырех лет, с 2014 по 2018 годы, мужчина осуществлял свою деятельность. По документам все было верно, оформлялись договора на куплю-продажу, «паспорта» на животных. И все было бы хорошо, но щенки подросли, и хозяева не рассмотрели в них породистых овчарок, как того хотели, – уточнили в пресс-службе.
Когда покупатели поняли, что приобрели простых дворняг и серьезно переплатили, они обратились в милицию.
Для подтверждения «подмены» был проведен ряд исследований. Против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.
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