В Сморгонском районе мужчина 4 года продавал дворняг под видом овчарок

Щенки подросли, и хозяева поняли, что это не овчарки. Фото: pixabay.com.

Теперь ему грозит срок за мошенничество

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Гродненские правоохранители задержали заводчика собак по подозрению в мошенничестве, сообщают в пресс-службе областного УВД.

Сообщается, что 50-летний житель одной из деревень Сморгонского района, оформив документы на индивидуальное предпринимательство, разводил породистых собак и затем продавал щенков по всей Гродненщине. Но делал это совсем не добросовестно.

– В течение четырех лет, с 2014 по 2018 годы, мужчина осуществлял свою деятельность. По документам все было верно, оформлялись договора на куплю-продажу, «паспорта» на животных. И все было бы хорошо, но щенки подросли, и хозяева не рассмотрели в них породистых овчарок, как того хотели, – уточнили в пресс-службе.

Когда покупатели поняли, что приобрели простых дворняг и серьезно переплатили, они обратились в милицию.

Для подтверждения «подмены» был проведен ряд исследований. Против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.