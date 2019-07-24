В Минском аэропорту у родственников знаменитого хоккеиста украли сумку с вещами на $10 тысяч
ЧП произошло на днях в Нацаэропорту: у пассажиров была украдена сумка с ценным имуществом, рассказала пресс-служба столичного ОВД на воздушном транспорте агентству «Минск – Новости».
– Пострадавшими оказались родственники именитого хоккеиста. Они прилетели в Минск, а когда приехали из аэропорта, увидели, что не хватает одной из сумок. Вернувшись за вещами, потерянное не нашли и обратились к правоохранителям, – рассказали в милиции.
Благодаря записям камер видеонаблюдения выяснилось, что сумку пассажиры забыли в тележке. А «приделал» ей ноги таксист, который присвоив чужой багаж, уехал в сторону Минска.
– Установить и задержать похитителя удалось в короткий срок. Вечером он привез людей в аэропорт, где его и задержали, – уточнили в пресс-службе.
В сумке лежали деньги, ценные вещи, смартфон и другие гаджеты. Распорядиться украденным имуществом мужчина не успел – только вынул симку из мобильника, ее нашли в салоне такси.
– Таксист сразу не признался в преступлении. Сознался в краже только после того, как увидел записи камер видеонаблюдения. Против задержанного возбуждено уголовное дело по обвинению в краже, – пояснили правоохранители.
Похищенное возвращено владельцам.
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