Дальнобойщик в командировке встретился с 22-летней любовницей и остался без золотой цепочки

Пока мужчина решился заявить в милицию, драгоценность оказалась в ломбарде

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К правоохранителям обратился 33-летний житель одного из районных городов Гомельщины, сообщают в пресс-службе МВД.

В интернете 33-летний мужчина познакомился с 22-летней гомельчанкой. И вскоре несмотря на то, что у обоих были семьи и дети, «влюбленные» стали тайком встречаться. Общение продолжалось около года.

– На днях мужчина, будучи в командировке, снова встретился с молодой любовницей. Интимное общение происходило на территории одной из заправок в Гомеле, – уточнили в пресс-службе.

Распрощавшись с «зазнобой», дальнобойщик дальше отправился в рейс, а на подъезде к Жлобину заметил, что пропала цепочка, стоимостью 3 тысячи рублей. В размышлениях о том, куда могла деться драгоценность, мужчина доехал до Бобруйска и там обратился в милицию.

– Сотрудниками правоохранительных органов была оперативно установлена личность подозреваемой. К моменту задержания, девушка успела сдать цепочку в ломбард, а часть денег потратить на оплату долга и покупку для ребенка, – рассказали в РОВД.

За кражу фигурантке грозит уголовная статья.