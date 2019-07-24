2019-07-24T20:22:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. За дрифт на Октябрьской минчанина оштрафовали на 51 рубль

Молодой человек испортил пробуксовкой асфальт
Надежда БУТОВИЧ
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Молодой человек полил колеса какой-то жидкостью, после чего повали густой дым. Фото: стоп-кадр.Молодой человек полил колеса какой-то жидкостью, после чего повали густой дым. Фото: стоп-кадр.
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В ГАИ Ленинской района столицы обратились владельцы парковки на улице Октябрьской, сообщают в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Заявитель сообщил, что на днях водитель «Фольсваген Поло» вечером на парковке рядом с домом 23а устроил «автошоу» с пробуксовкой и испортил асфальт.

– В разработку сотрудников Госавтоинспекции попали записи видеокамер, где видно, как молодой человек на «Поло», поливает колеса какой-то жидкостью, а затем садиться за руль и начинает буксовать передними колесами. При этом улицу застилает густой дым, – уточнили в пресс-службе.

Вскоре нарушитель был задержан, им оказался 20-летний минчанин. У молодого человека водительский стаж чуть более двух лет, но за это время на него уже 23 раза составляли административные протоколы.

– Дважды по его вине происходили ДТП, два раза его штрафовали за неправильную парковку, 5 раз ловили за превышение скорости. В мае 2018 года молодого человека лишили водительских прав, а спустя месяц оштрафовали за вождение без права управления ТС, – рассказали о «заслугах» нарушителя в ГАИ.

Сейчас за дрифт парня привлекли к административной ответственности и назначили штраф – 2 базовые величины (51 рубль).

Пробуксовка стоимостью 51 рубль.Пробуксовка стоимостью 51 рубль - за порчу асфальтного покрытия привлечен 20-летний водитель

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