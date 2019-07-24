2019-07-24T20:51:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Гродно мотоциклист с ребенком врезался в легковую Dacia

Оба находятся в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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22-летний мотоциклист вез в момент аварии 12-летнего ребенка. Фото: newgrodno.by.22-летний мотоциклист вез в момент аварии 12-летнего ребенка. Фото: newgrodno.by.
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Серьезное ДТП произошло в среду, 24 июля, в Гродненском районе, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского областного исполнительного комитета.

Авария случилась днем примерно в 13.20 часов недалеко от областного центра. В деревне Зарица 22-летний мотоциклист с 12-летним пассажиром ехали по асфальтированной дороге. В этот же момент по улице проезжала 64-летняя автоледи на легковой «Дача».

– Женщина поворачивала налево и совершила столкновение с байком, ехавшим прямо во встречном направлении, – уточнили в пресс-службе.

64-летняя автоледи допустила столкновение с байком. Фото: newgrodno.by.

64-летняя автоледи допустила столкновение с байком. Фото: newgrodno.by.

По факту аварии сотрудниками Госавтоиспекции и других правоохранительных ведомств проводится проверка, назначен ряд экспертиз, выясняются все обстоятельства способствовавшие дорожно-транспортному происшествию. У мотоциклиста и его несовершеннолетнего пассажира серьезные травмы, они были госпитализированы в ближайшую больницу. Сообщается, что оба молодых человека в момент аварии были в мотошлемах.

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