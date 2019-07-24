Под Витебском с рельсов сошли 16 цистерн с пропаном

Почти два десятка цистерн с пропаном сошли с железнодорожных путей в Витебской области. Фото: МЧС.

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Не так давно «Комсомолка» сообщала о происшествии на железной дороге под Крупками, где с рельсов сошли вагоны грузового состава. Семь, сошедших с путей вагонов, оказались пустыми и никто не пострадал.

И вот еще одно ЧП на железной дороге. На этот раз с рельсов «слетели» цистерны с пропаном, сообщают в пресс-службе МЧС. ЧП произошло в Витебской области. На участке железной дороги направлением Витебск – Орша недалеко от деревни Замосточье (Прим.: в 15 километрах от областного центра) с железнодорожных путей на ходу съехали 16 цистерн товарняка.

– На место происшествия незамедлительно выбыли несколько подразделений спасателей. Сотрудники МЧС обследовали цистерны в поисках возможных повреждений или утечек. Утечка обнаружена не была, – уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что в аварии никто не пострадал. И уже начались работы по восстановлению железнодорожного полотна.

Что касается пассажирских поездов, то движение было временно приостановлено, а затем поезда отправились по измененным маршрутам.