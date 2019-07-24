2019-07-24T21:33:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Смертельное ДТП в Польше: дальнобойщик-белорус сбил двух дорожных рабочих

Авария случилась недалеко от города Сувалки
Надежда БУТОВИЧ
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Полиция задержала водителя, он был трезвым. Фото: tvn24.pl.Полиция задержала водителя, он был трезвым. Фото: tvn24.pl.
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Трагедия на автодороге направлением Августов – Будзиско в Подляском воеводстве произошла в среду, 24 июля, информирует польский ресурс tvn24.pl.

Утром примерно в 11.30 рядом с городом Сувалки произошло столкновение большегруза «МАН» и микроавтобуса «Форд Транзит». Направляясь в сторону деревни Рачки 54-летний водитель большегруза, уроженец Беларуси, допустил столкновение с бусом – машиной дорожных рабочих.

– От полученных травм на месте аварии скончались двое дорожников-поляков: 33-летний и 52-летний мужчины, – уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что после ДТП белорусского дальнобойщика задержали, он был трезвым. Местная полиция выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии, назначен ряд экспертиз. На участке, где произошло ДТП, дорога в сторону Августова закрыта для движения. Поток машин направлен по дорогам местного значения через Сувалки.

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