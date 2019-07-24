2019-07-24T22:09:37+03:00
Минск
КП Беларусь

Минск попал в рейтинг CNN красивейших городов Европы

Белорусская столица оказалась между Тбилиси и Ереваном
Надежда БУТОВИЧ
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По мнению авторов рейтинга, туристам в Минске понравится городская архитектура.По мнению авторов рейтинга, туристам в Минске понравится городская архитектура.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Из-за того, что в самых популярных турнаправлениях Европы никак не ослабевает поток туристов и любителей селфи, телеканал CNN (США) составил новый рейтинг красивых европейских городов. Главная изюминка по мнению телеканала этих городов, что попасть в толпу туристов здесь практически невозможно.

В топовую 20 попали наряду со столицей Беларуси такие города как Антверпен (Бельгия), Мальме (Швеция), Берн (Швейцария), голландская Гаага, польский Вроцлав, турецкая Анкара и другие. Минск расположился в рейтинге точно между Тбилиси и Ереваном.

– Практически уничтоженная во время Второй мировой войны, белорусская столица стала «благодатной почвой» для советской реконструкции, – пояснили в CNN. – Городские здания привлекают «жесткой» архитектурой уже ушедшей эпохи.

Авторы рейтинга предлагают туристам посетить просторную площадь Независимости, ознакомиться с экспозицией музея ВОВ, чтобы узнать, как Беларусь боролась с нацистской оккупацией.

Кроме того, составители "топа" отметили хорошо развитую барную культуру столицы.

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