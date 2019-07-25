Сегодня в костелах освящают авто. А еще - велосипеды и самокаты

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25 июля Католическая церковь вспоминает святого Христофора, который считается покровителем водителей, поэтому в этот день в католических приходах происходит освящение автомобилей и всех средств передвижения (в том числе скутеров, велосипедов, самокатов), а также - благословение водителей. Поскольку 25 июля выпадает на будний день, во многих храмах освятят автомобили и благословят водителей в воскресенье, 28 июля.

Церковь напоминает, что не стоит относиться к освящению автомобиля как к некоему магическому ритуалу. Освящение авто - вовсе не гарант того, что машина никогда не попадет в аварию.

- Освященный - значит, посвященный Богу. Освящая машину, как, впрочем, и любую другую вещь, Церковь молится о том, чтобы она стала для ее владельца средством, которое приносит не только материальную, но и духовную пользу, - объясняет священник.

Кстати, освящение автомобиля налагает и определенные обязанности. Например, водитель должен стараться не нарушать правила дорожного движения. Когда водитель ведет себя на дороге некорректно по отношению к другим участникам дорожного движения, рискует безопасностью людей - он совершает грех. И грех может быть еще тяжелее, если все эти нарушения будут осуществляться в освященном автомобиле.