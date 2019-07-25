2019-07-25T16:45:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня в костелах освящают авто. А еще - велосипеды и самокаты

Также священник молятся за водителей
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сегодня в костелах освящают автоСегодня в костелах освящают автоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

25 июля Католическая церковь вспоминает святого Христофора, который считается покровителем водителей, поэтому в этот день в католических приходах происходит освящение автомобилей и всех средств передвижения (в том числе скутеров, велосипедов, самокатов), а также - благословение водителей. Поскольку 25 июля выпадает на будний день, во многих храмах освятят автомобили и благословят водителей в воскресенье, 28 июля.

Церковь напоминает, что не стоит относиться к освящению автомобиля как к некоему магическому ритуалу. Освящение авто - вовсе не гарант того, что машина никогда не попадет в аварию.

- Освященный - значит, посвященный Богу. Освящая машину, как, впрочем, и любую другую вещь, Церковь молится о том, чтобы она стала для ее владельца средством, которое приносит не только материальную, но и духовную пользу, - объясняет священник.

Кстати, освящение автомобиля налагает и определенные обязанности. Например, водитель должен стараться не нарушать правила дорожного движения. Когда водитель ведет себя на дороге некорректно по отношению к другим участникам дорожного движения, рискует безопасностью людей - он совершает грех. И грех может быть еще тяжелее, если все эти нарушения будут осуществляться в освященном автомобиле.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродненском районе задержали россиянина, который хотел пешком перейти госграницу
Рабочего в Лунинце убил разорвавшийся огнетушитель
Такого града еще не видели: «Столько выпало, что едва дом открыли!»
Фотофакт: в Минске лебеди переходили проспект Победителей
Директор оздоровительного центра под Минском задержан за взятку
МВД: злоумышленники атакуют белорусские предприятия
Жара снова возвращается. Но только на три дня
Какие выходы из метро закроют в Минске?
Лукашенко пообещал сажать за падеж скота
В Березовском районе тепловоз сбил мальчика
Милиционера в Новополоцке поймали с марихуаной
Спасатели достали щенка из 8-метрового колодца
С 1 августа в Беларуси поднимут пенсии, пособия и детские
В Бресте пенсионерка выпала из салона автобуса под колеса
Под Витебском эвакуировали дачников и пассажиров поездов из-за сошедших с рельсов цистерн с пропаном
В Новополоцке иностранец в драке откусил местному парню часть подбородка
Белорусский дипломат в Турции прооперирован после ранения
Минск попал в рейтинг CNN красивейших городов Европы
Смертельное ДТП в Польше: дальнобойщик-белорус сбил двух дорожных рабочих
Под Витебском с рельсов сошли 16 цистерн с пропаном