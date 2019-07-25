Белорусский дипломат в Турции прооперирован после ранения

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Советник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев был ранен 24 июля. В его выстрелили в Анкаре, в районе, где располагаются многие диппредставительства. Вечером в среду белорус возвращался домой с ребенком, в этот момент бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата. Затем нападавший покончил с собой, а Поганшев был доставлен в больницу, где ему провели операцию. Белорус пока находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Покушение было совершено на бытовой почве, сообщает турецкая пресса. Местная полиция уже обнародовала предварительные результаты следствия. Министр иностранных дел Турции рассказал, что причиной нападения на белорусского дипломата стал конфликт между ним и нападавшим - конфликт был на бытовой почве.

Другие подробности пока не раскрываются. Отмечается только, что стрелявший мужчина, который потом совершил самоубийство, был психически неуравновешенным.