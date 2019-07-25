2019-07-25T10:02:03+03:00
Общество
КП Беларусь

В Новополоцке иностранец в драке откусил местному парню часть подбородка

Новополочанин вступился за девушку, решив, что иностранец ее обижает
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Новополоцке иностранец искусал местного парня.В Новополоцке иностранец искусал местного парня.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Укушенную скальпированную рану подбородка причинил жителю Новополоцка иностранец, который приехал в Беларусь учиться.

Конфликт произошел еще 4 июля. Правоохранительные органы проводят проверку, правовая оценка действиям иностранного студента пока не дана.

- Два иностранца и девушка одного из них отдыхали в одном из новополоцких клубов. Когда они вышли из клуба, между иностранцем и его подругой возник конфликт. Это увидел проходивший мимо житель Новополоцка и решил вступиться за девушку. В результате иностранец укусил его, причинив скальпированную рану, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Оба иностранца - студенты подготовительного отделения Полоцкого государственного университета.

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