В Новополоцке иностранец в драке откусил местному парню часть подбородка
Укушенную скальпированную рану подбородка причинил жителю Новополоцка иностранец, который приехал в Беларусь учиться.
Конфликт произошел еще 4 июля. Правоохранительные органы проводят проверку, правовая оценка действиям иностранного студента пока не дана.
- Два иностранца и девушка одного из них отдыхали в одном из новополоцких клубов. Когда они вышли из клуба, между иностранцем и его подругой возник конфликт. Это увидел проходивший мимо житель Новополоцка и решил вступиться за девушку. В результате иностранец укусил его, причинив скальпированную рану, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Оба иностранца - студенты подготовительного отделения Полоцкого государственного университета.
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