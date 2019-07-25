Под Витебском эвакуировали дачников и пассажиров поездов из-за сошедших с рельсов цистерн с пропаном

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Цистерны с пропаном сошли с рельсов под Витебском вечером в среду, 24 июля. 15 вагонов товарняка в 15 км от областного центра съехали с путей. К счастью, пострадавших нет, возгорания не произошло, хотя в одной из цистерн была обнаружена утечка. Чтобы не допустить взрыв, спасатели создали вокруг места утечки специальную пенную подушку, которую постоянно обновляли. А уже по состоянию на 8 утра четверга утечка была ликвидирована, сотрудниками МЧС наложен специальный бандаж.

Но на всякий случай, ради безопасности, жителей двух ближайших садоводческих товариществ, где на тот момент находилось 64 человека, эвакуировали. Для этого задействовали автобусы местных отдела образования и сельхозпредприятия. Пункт временного размещения организовали в деревне Сосновка. Часть людей выехала из дачных поселков в город на личных авто. Автобусами перевозили и пассажиров двух дизель-поездов - всего 442 человека.

Остальные 53 вагона состава были отбуксированы на безопасное расстояние. На месте находятся 225 специалистов различных организаций и техника, в том числе три восстановительных поезда. Куда следовал состав, кому принадлежали сошедшие с рельсов вагоны и что стало причиной ЧП, пока не сообщается.