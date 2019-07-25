В Бресте пенсионерка выпала из салона автобуса под колеса. Фото: УВД

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Днем в среду, 24 июля, в Бресте пенсионерка выпала из салона автобуса под колеса. Это произошло на ул. Орджоникидзе.

- Во время движения при выполнении поворота через открытую дверь на проезжую часть выпала 86-летняя брестчанка, после чего на нее произошел наезд, - сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Бабушка выжила, но получила серьезные травмы. С открытым переломом голени ее доставили в реанимацию больницы скорой помощи.

В Госавтоинспекции добавили, что в момент ДТП за рулем автобуса МАЗ, который двигался по городскому маршруту №7, был 55-летний житель Бреста. По какой-то причине автобус ехал с открытой средней дверью салона.