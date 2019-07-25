2019-07-25T11:48:10+03:00
Экономика
КП Беларусь

С 1 августа в Беларуси поднимут пенсии, пособия и детские

В среднем на душу населения бюджет прожиточного минимума составит 230 рублей 91 копейку
Павел МИЦКЕВИЧ
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С 1 августа в Беларуси поднимут пенсииС 1 августа в Беларуси поднимут пенсииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министерство труда и социальной защиты Беларуси утвердило новые размеры бюджета прожиточного минимума. По информации ведомства, в среднем на душу населения БПМ составит 230 рублей 91 копейку - на 3,1% выше предыдущего.

В Минтруда и соцзащиты минимальный БПМ установили для детей до 3 лет и пенсионеров (147 и 176 руб. соответственно). А дороже всего жить трудоспособному населению: минимум в месяц надо иметь 257 руб. 5 коп.

Благодаря повышению БПМ с 1 августа поднимут пенсии. Минимальный размер пенсии по возрасту составит 242 рубля 88 копеек.

Также возрастут надбавки и повышения, доплаты пенсионерам, пособия по уходу за инвалидом I группы или за лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также пособия семьям, воспитывающим детей.

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