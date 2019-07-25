Изменить размер текста: A A

В Ветковском районе спасатели достали щенка из 8-метрового колодца. В среду вечером спасателям позвонили из деревни. Службе спасения сообщили о том, что в колодец с питьевой водой глубиной 8 метров каким-то образом угодил щенок. Достать питомца хозяева сами не смогли.

- Конечно, спасение животных - это не основная задача спасателей. Но в такой ситуации не могли остаться равнодушными, - комментируют в Гомельском областном УМЧС.

С помощью спасательных веревок и лестницы щенка достали из колодца. В ветеринарной помощи животное не нуждается, отметили в МЧС.

В ведомстве приводят слова хозяйки, которая поблагодарила работников за оперативную помощь:

- За то, что в такие сложные времена не отказали в помощи не человеку, а животному. За то, что не приняли дело за пустяк и спасли жизнь бедняге.