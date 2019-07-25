2019-07-25T11:04:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Спасатели достали щенка из 8-метрового колодца

Хозяйка питомца поблагодарила за помощь
Павел МИЦКЕВИЧ
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Спасатели достали щенка из 8-метрового колодца. Фото: МЧССпасатели достали щенка из 8-метрового колодца. Фото: МЧС
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В Ветковском районе спасатели достали щенка из 8-метрового колодца. В среду вечером спасателям позвонили из деревни. Службе спасения сообщили о том, что в колодец с питьевой водой глубиной 8 метров каким-то образом угодил щенок. Достать питомца хозяева сами не смогли.

- Конечно, спасение животных - это не основная задача спасателей. Но в такой ситуации не могли остаться равнодушными, - комментируют в Гомельском областном УМЧС.

С помощью спасательных веревок и лестницы щенка достали из колодца. В ветеринарной помощи животное не нуждается, отметили в МЧС.

В ведомстве приводят слова хозяйки, которая поблагодарила работников за оперативную помощь:

- За то, что в такие сложные времена не отказали в помощи не человеку, а животному. За то, что не приняли дело за пустяк и спасли жизнь бедняге.

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