2019-07-25T11:56:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Милиционера в Новополоцке поймали с марихуаной

В отношении офицера возбуждено уголовное дело
Павел МИЦКЕВИЧ
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Милиционера в Новополоцке поймали с марихуанойМилиционера в Новополоцке поймали с марихуанойФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД выявили сотрудника Новополоцкого отдела Департамента охраны, подозреваемого в нелегальном наркообороте.

- Установлено, что 34-летний капитан милиции купил в интернет-магазине семена конопли и вырастил из них в квартире знакомого не менее трех кустов. В последующем из зелья офицер приготовил марихуану. В результате обысков в квартире подозреваемого и его знакомого оперативники нашли более 30 граммов наркотика, - сообщает в Telegram официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По результатам медицинских анализов, в организме милиционера также были обнаружены следы запрещенного средства. Со слов задержанного, он хранил каннабис для собственного потребления.

В отношении офицера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Проверяется причастность подследственного к преступлениям, связанным со сбытом наркотиков. МВД регулярно проводит оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление, пресечение и предупреждение правонарушений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел.

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