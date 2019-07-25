В Березовском районе тепловоз сбил мальчика

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Днем 24 июля в Березовский РОВД из учреждения здравоохранения поступило сообщение о том, что на излечение доставлен 11-летний мальчик. Следственно-оперативной группой установлено, что ребенок, двигаясь на велосипеде, при подъезде к железнодорожному переезду проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации и столкнулся с применившим экстренное торможение тепловозом.

- Предположительно, в момент происшествия мальчик был в наушниках. В настоящее время его состояние оценивается медиками как тяжелое. Березовским РОСК по данному факту проводится проверка, сообщает Следственный комитет в Telegram.