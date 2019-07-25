Лукашенко пообещал сажать за падеж скота

«Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», - заявил президент

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Президент Беларуси в четверг, 25 июля, совершает рабочую поездку в Ветковский район Гомельщины. Здесь его ждали почти три года. Напомним, еще в 2017 году райцентр благоустроили, готовясь к приезду президента >

Сначала Александр Лукашенко прибыл на птицефабрику хозяйства «Белоруснефть-Особино». Также в его планах - ознакомиться с жатвой и посетить недавно построенный в Ветке бассейн.

Посещая птицефабрику, президент завел разговор с местными чиновниками о падеже скота. Как раз недавно в интернете публиковали фото с погибшими коровами в Гомельской области. Ситуацию с падежом скота Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль.

- Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре и дальше вплотную заниматься этой проблемой:

- Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это - безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю.

Напомним, ранее президент назвал Освенцимом ферму в Шкловском районе [видео]