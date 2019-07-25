Какие выходы из метро закроют в Минске?

На станции «Площадь Ленина» с 27 июля по 10 августа будет закрыт вестибюль №2 со стороны пл. Независимости

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- В связи с производством работ на станции «Площадь Ленина» с 27 июля по 10 августа будет закрыт вестибюль №2 со стороны пл. Независимости. Вход и выход на станцию «Площадь Ленина» будет осуществляться через вестибюль №1 со стороны Привокзальной площади (железнодорожного вокзала), - сообщает Минский метрополитен в Twitter.

Также для проведения работ по ремонту пригласительной площадки выхода №2-1 станции «Купаловская», этот выход закрыт с 24 по 31 июля.

Напомним, на станции «Восток» выход 2-2 закрыт по 27 июля, а выход 4-2 - по 2 августа. Также по 27 июля закрыт выход № 2-2 станции «Октябрьская». Столичный метрополитен приносит извинения за временные неудобства.