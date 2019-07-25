2019-07-25T13:29:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Жара снова возвращается. Но только на три дня

Местами воздух прогреется до плюс 30 градусов
Павел МИЦКЕВИЧ
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Жара возвращается - можно пойти на пляжЖара возвращается - можно пойти на пляжФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В пятницу в Беларуси будет еще прохладно и с дождями, а выходные порадуют теплом. Местами воздух прогреется до плюс 28 градусов. В целом 27 июля погоду будут определять теплые неустойчивые воздушные массы. Ожидается облачно с прояснениями. Местами снова пройдут кратковременные дожди, а днем ожидаются грозы.

В Минске в субботу прогнозируют плюс 26 градусов, но с грозами, передает Белгидромет.

В воскресенье на погоде скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Ожидается уже без осадков. А максимальная температура воздуха днем возрастет до плюс 30 градусов.

Но теплая погода вернется ненадолго. В понедельник будет еще жарко - до плюс до 28 градусов, а со вторника - снова похолодание и осадки. По прогнозу службы weather.com, с 30 июля в Минске установится максимальная температура воздуха плюс 21 градус, зато без дождей.

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