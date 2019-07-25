2019-07-25T13:30:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

МВД: злоумышленники атакуют белорусские предприятия

При недавней кибератаке на компьютер минского предприятия фирма лишилась 14 тыс. рублей
Павел МИЦКЕВИЧ
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Хакеры атакуют белорусские предприятияХакеры атакуют белорусские предприятияФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Киберпреступность добралась до белорусских предприятий. Страдают субъекты хозяйствования всех форм собственности, констатируют в МВД.

- Волна компьютерных вирусов прокатилась по информационному обеспечению белорусских предприятий. На электронную почту фирмы приходит письмо якобы от партнеров: план, окончательный расчет, счет-фактура. В прикрепленном файле с расширением «.ехе» находится вирус, - объясняют в МВД схему действия злоумышленников.

Если открыть вложение, на экране появляется заставка якобы об обновлении операционной системы. А на самом деле в это время запускается вредоносный процесс. Вирусная программа формирует фиктивное платежное поручение на перевод денег. Только поступают они не партнерам, а преступникам.

Уже зафиксировали больше десяти таких случаев. При недавней кибератаке на компьютер минского предприятия фирма лишилась 14 тыс. рублей.

Специалисты напоминают: чтобы не стать жертвой хакеров, на компьютере должен работать антивирус, а при получении письма нельзя открывать файлы с расширением «.ехе». Кроме того необходимо использовать электронный ключ системы клиент-банк только при формировании платежных документов, а потом извлекать его из компьютера.

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