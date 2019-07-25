2019-07-25T14:47:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Директор оздоровительного центра под Минском задержан за взятку

Он обвиняется в получении взятки за лоббирование интересов частной фирмы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Директор оздоровительного центра под Минском задержан за взяткуДиректор оздоровительного центра под Минском задержан за взяткуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске расследуют уголовное дело в отношении директора оздоровительного центра, расположенного в Минском районе. Глава оздоровительного центра обвиняется в получении взятки в 750 рублей за лоббирование интересов частной фирмы.

По версии следствия, это не первая взятка. Директор и раньше получал незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций. За это он обещал благоприятное решение вопросов о признании их победителями в процедурах закупок, привлечении в качестве подрядчиков и заключении с ними договоров.

- Следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками продолжают устанавливать все эпизоды противоправной деятельности, - сообщает Следственный комитет.

В рамках расследования проводятся обыски и допросы, криминалистические экспертизы. Обвиняемый заключен под стражу, а на его имущество наложен арест, добавила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

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