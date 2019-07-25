2019-07-25T15:35:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: в Минске лебеди переходили проспект Победителей

Птичья семья нарушила ПДД, шутят в интернете
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске лебеди переходили проспект Победителей. Фото: t.me/IncidentbelarusВ Минске лебеди переходили проспект Победителей. Фото: t.me/Incidentbelarus
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Утром в четверг в Минске по проспекту Победителей гуляли два лебедя с тремя птенцами и переходили проезжую часть. Вне пешеходного перехода, как сказали бы в ГАИ.

- Да еще и Правила дорожного движения нарушали! - пишут на странице t.me/Incidentbelarus

Неизвестно, удалось ли птицам преодолеть опасный путь, но, судя по опубликованному фото, водители уступали дорогу семейству.

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