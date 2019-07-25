2019-07-25T16:43:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Такого града еще не видели: «Столько выпало, что едва дом открыли!»

Ничего в огороде не осталось, рассказали жители Будслава, который накрыло градом [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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Будслава накрыло градом. Фото: rh.byБудслава накрыло градом. Фото: rh.by
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Новые капризы погоды в Беларуси. Причем уже не до шуток. Сильнейший град начался в четверг, 25 июля, около 13 часов в городке Будслав Мядельского района. Местный житель Петр сделал фото и рассказал о случившемся:

- Зима пришла в Будслав посреди лета. Град размером с яйцо! Столько выпало, что едва дом открыли. В огороде все побило, одни дудки остались, листья с деревьев посрывало. Теплицы вон как побило, стекла у людей поразбивало. Ничего в огороде не осталась, вот какая беда! - цитирует письмо читателя rh.by.

Будслава накрыло градом. Фото: rh.by

Будслава накрыло градом. Фото: rh.by

Будслава накрыло градом. Фото: rh.by

Будслава накрыло градом. Фото: rh.by

Будслава накрыло градом. Фото: rh.by

Будслава накрыло градом. Фото: rh.by

Будслава накрыло градом. Фото: rh.by

Будслава накрыло градом. Фото: rh.by

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