2019-07-25T17:36:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Рабочего в Лунинце убил разорвавшийся огнетушитель

Это произошло во время перезарядки баллона
Павел МИЦКЕВИЧ
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Рабочего в Лунинце убил разорвавшийся огнетушительРабочего в Лунинце убил разорвавшийся огнетушитель
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В Лунинце погиб рабочий, получив травмы во время перезарядки баллона огнетушителя. 61-летний местный житель, работник лунинецкого филиала Брестского областного комбината противопожарных работ, сначала поступил в больницу с многочисленными травмами, однако несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Чуть-чуть не дожил до пенсии.

Прибывшая на место ЧП следственно-оперативная группа выяснила, что травмы рабочий получил 1 июля на производстве. В его обязанности входила зарядка огнетушителей. И вот, во время очередной перезарядки, баллон разорвался, причинив рабочему серьезные травмы. Возможно, рабочий нарушил технику безопасности.

- Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. На предприятии изъята техническая документация, а также по охране труда, - сообщает официальный представитель управления СК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

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